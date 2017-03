Cristi Dulca, fostul selectioner al echipei nationale U21, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre incidentul care i-a avut ca protagonisti pe cei patru dinamovisti de la selectionata de tineret.

„E o prostie si un lucru extrem de grav, din punctul meu de vedere. Eu ca selectioner nu m-am confruntat cu astfel de lucruri si m-am bucurat pentru asta. Am ramas dezamagit de acest gest, mai ales ca si fiul meu este in lotul nationalei U21. Un asemenea gest nu are ce cauta in sport.

Intr-un fel are dreptate Danut Lupu, toata lumea bea. Dar ceea ce au facut ei acum, la inceput de drum, nu e normal. Ei au gresit, pentru ca trebuia sa vorbeasca cu Isaila si sa ii ceara permisiunea sa bea avand in vedere ca era ziua unuia dintre ei.

Acum nu trebuie sa ii scoatem din fotbal, dar ei trebuie sa constientizeze ca trebuie sa aiba responsabilitati.”, a declarat Cristi Dulca, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.