Danut Lupu, scouter in cadrul clubului Dinamo, a vorbit despre incidentul petrecut in drum spre cantonamentul din Spania al nationalei de tineret, marturisind ca nu este un lucru pe baza caruia ar trebui sa se faca tam-tam.

„Mi se pare ciudat ca oficialii nationalei au spus ca si-ar fi luat bautura din duty- free.

Nu am prea am auzit ca oamenii sa-si cumpere alcool cand se duc undeva. In mod normal, isi cumpara cand se intorc. Nu stiu daca este adevarat. Probabil se va face o ancheta. Nu-i vad pe copiii astia ca fiind consumatori. Poate au baut de frica. Nu cunosc.

Vreau sa spun un singur lucru: toata Generatia de Aur a fotbalului romanesc consuma alcool cand se intorcea cu avionul in tara. Toata nationala! Cei din FRF, daca vor nationala de domnisoare, sa se duca la Federatia Romana de Fotbal Feminin”, a declarat Danut Lupu, potrivit Dolce Sport.