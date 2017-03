Bogdan Stancu a parasit cantonamentul echipei nationale, inaintea meciului cu Danemarca din preliminariile Cupei Mondiale.

Verdictul staff-ului medical al echipei nationale a fost unul negativ in ceea ce il priveste pe atacantul lui Bursaspor, care nu va putea evolua in meciul contra Danemarcei, nefiind recuperat in totalitate.

Lotul Romaniei pentru acest joc:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Florin Niță (FC Steaua București)

Fundasi: Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiricheș (Napoli), Alin Toșca (Betis), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moți (Ludogorets), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)

Mijlocasi: Răzvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepeliță (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua București), Eric Bicfalvi (FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (Club Brugge), Constantin Budescu (Astra)

Atacanti: Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua București), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keșeru (Ludogorets), Gheorghe Grozav (Terek Groznyi)