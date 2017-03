Emerich Ienei a implinit miercuri, varsta de 80 de ani si a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, impartasind din amintirile sale profesionale.

„Ce n-as da daca as avea doar 79.

In 90, noi ne-am calificat dupa doua meciuri foarte grele tot contra Danemarcei. In tur am pierdut cu 3-0. Am jucat returul acasa si in minutul 6 era 1-0 pentru ei, dar am reusit totusi sa ne calificam.

Mai aveam in echipa jucatori carora le placea sa bea, dar nu exagerau. Sigur ca acasa imi mai permiteam si eu, dar numai atunci cand nu aveam joc sau antrenament. Ca antrenor, eu le spuneam jucatorilor ca pot sa bea, dar sa stie unde, cu cine si cat.

Neimplinirea mea este cand am pierdut cu irlandezii la 11 metri, desi noi am dominat Irlanda. Am pierdut acea calificare printr-un ghinion.

Hagi a fost un jucator de mare valoare si il felicit acum ca a reusit sa faca o echipa competitiva, care joaca un joc aproape de ceea ce se joaca in Europa de Vest. A fost un jucator de exceptie in Romania si avem nevoie de asemenea jucatori.„, a declarat Emerich Ienei

