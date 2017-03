Alin Tosca, transferat in aceasta iarna de la Steaua la Betis Sevilla, a declarat ca isi doreste ca Viitorul sa castige titlul in detrimentul fostei sale echipe.



„Eu m-as bucura foarte mult ca Viitorul sa castige campionatul, mai ales pentru domnul Hagi, pentru ca stiu ca munceste foarte mult.

Mi-ar parea rau insa pentru domnul Gigi Becali, pentru ca stiu ca investeste foarte mult in aceasta echipa si pentru fostii colegi de la Steaua.

Domnul Hagi a avut un cuvant de spus in cariera mea, m-a ajutat foarte mult, am avut doi ani frumosi cu dansul in Liga 1„, a spus Tosca, la TV Dolce Sport.