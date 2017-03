Miercuri, la Curtea de Apel, va avea loc un nou termen in cazul dezafilierii de catre FRF a Universitatii Craiova. Adrian Mititelu continua razboiul cu Mircea Sandu si Dumitru Dragomir, iar azi a postat pe pagina personala de Facebook noi acte.



Patronul Universitatii sustine ca documentele dovedesc faptul ca Universitatea Craiova nu a incalcat statutul Federatiei Romane de Fotbal, motivul principal invocat de federali cand au scos echipa din fotbal, in 2011

Mititelu vrea sa arate astfel ca nu a avut nici o intentie de a da in judecata Federatia, desi „in conformitate cu legea si statutul FRF, putea sa se adreseze instantelor de judecata„.

Iata cele doua sentinte judecatoresti prezentate de Mititelu pe Facebook:

„1. Incheierea din 7 octombrie 2011 data in dosarul nr.4278/2/2011* de catre Curtea de Apel Bucuresti. In aceasta incheiere ramasa irevocabila, s-a constatat de catre instanta de judecata ca Universitatea Craiova nu a dat in judecata Federatia si ca conceptarea Federatiei in proces s-a produs in urma unei erori materiale.

2. Incheierea ramasa irevocabila a Tribunalului Dolj data in dosarul nr.7785/63/2012 prin care s-a constatat ca intelegerea contractuala incheiata intre Universitatea Craiova si Victor Piturca era supusa Codului Muncii si putea face obiectul judecatii de catre instantele de judecata.

Mai mult, a constatat in mod irevocabil ca inclusiv potrivit statutului FRF acest tip de contracte de munca erau de competenta instantelor de judecata„, a scris Mititelu pe Facebook.