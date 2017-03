Mircea Lucescu, antrenorul formatiei Zenit Sankt Petersburg, a vorbit despre situatia din cadrul echipei, declarand ca doreste sa isi duca contractul pana la bun sfarsit, iar rezultatele sale au fost influentate.

„Eu am un contract pe care vreau sa-l duc pana la capat. Nu cred ca e o problema. E o lupta in acest campionat intre Moscova si Sankt Petersburg. Ca peste tot in capitala sunt toate mijloacele de informare, toti ziaristii sunt impartiti, unii cu ȚSKA altii cu Spartak si toti impotriva lui Zenit. Sunt multe inventii.

Noi vrem sa cream o echipa puternica. Fata de anul trecut lipsesc 6 jucatori, care au dat valoare acestei echipe. Ma refer la Garay, Hulk, Witsel, la Danny, care abia acum revine dupa un an de operatie la genunchi. Al cincilea e Garcia, plus Smolnikov, care e accidentat. Iar eu in conditiile astea incerc, pe langa reconstructie, sa facem rezultate care sa ne mentina in cursa pentru primul loc. Nu vreau sa critic pe nimeni, dar rezultatele noastre au fost influentate direct.”

Tehnicianul a facut o analiza a Ligii I si a marturisit ca sistemul cu play-off si play-out este unul bun, acesta dand posibilitatea celor mai bune echipe sa se infrunte pentru a decide care din ele merita cu adevarat sa fie campioana.



„E un lucru important ca Viitorul e pe primul loc si cred ca aceasta formula de disputare a campionatului, cu play-off si play-out da posibilitatea echipelor cele mai bune, cele mai constante, sa decida soarta campionatului. Si in momentul de fata Viitorul face acest lucru. E o echipa talentata care joaca foarte bine”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Dolce Sport.