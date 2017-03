Poli Timisoara a invins-o pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, in a doua etapa a play-out-ului Ligii I, iar marcatorul unicului gol al partidei a marturisit ca dedica reusita lui Adrian Stoicov, antrenor decedat din cauza cancerului la plamani.

„Este o victorie mare pentru noi. Ii dedic golul lui Adrian Stoicov. Am avut incredere ca putem incepe bine meciul. E important ca am legat doua victorii consecutive. Nu ma gandeam ca vom avea un parcurs atat de bun, cu finala Cupei Ligii, suntem in cursa si in Cupa Romaniei. Cred ca in play-out ambitia si daruirea fac diferenta. Cu siguranta vom ramane in Liga I”, a declarat Alexandru Popovici.

„Sper ca aceasta victorie sa ne dea un moral bun pentru Cupa Romaniei. E a doua victorie consecutiva si sper sa o tinem tot asa. Determinarea e totul, vedem ca fiecare dintre noi da totul pentru a ne indeplini obiectivul. Timisoara merita locul in Liga I”, a declarat Alin Seroni, potrivit Dolce Sport.