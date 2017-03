Halep si-a aflat numele jucatoarei impotriva careia va evolua in turul secund, la Miami

Simona Halep a aflat numele primei jucatoare pe care o va intalni in turul doi al turneului de la Miami, intr-o partida ce va avea loc cel mai probabil joi.



Sportiva noastra se va duela cu japoneza Naomi Osaka, ocupanta locului 49 in clasamentul WTA, care s-a impus in doua seturi in fata Klarei Kukova, scor 6-2, 6-3.

Simona s-a duelat o singura data cu sportiva nipona, anul trecut la Roland Garros, cand a invins-o in trei seturi.

Partida va avea loc cel mai probabil joi, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata momentan.