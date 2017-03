Gheorghe Hagi a analizat sansele echipei sale la titlu si spune ca Viitorul porneste cu un avantaj prin prisma avansului de trei puncte pe care il are fata de Steaua.



„Am confirmat ce am spus inaintea meciului cu Steaua, ca daca batem vom fi in lupta. Asta nu inseamna ca suntem campioni, dar avem sansa noastra si ne vom lupta acolo sus cu cele mai bune echipe.

Va fi greu, sunt opt etape grele. Dar noi avem posibilitati mai mari decat celelalte echipe: suntem pe primul loc si avem avantajul celor trei puncte avans.

Am invatat multe in cariera de antrenor si am inceput sa invat anumite lucruri, am inceput sa pun presiune pe adversari, cum am pus pe Steaua, cand am spus ca va gresi Nita.

Gigi mi-a trimis mesaj, spunandu-mi ca Nita nu o sa greseasca, dar eu nu i-am raspuns. Totusi, am fost multumit. Am creat o presiune interna la ei in echipa.

Avem sansa noastra, stiu ca suntem buni, competitivi si ne vom lupta pentru titlu„, a declarat „Regele”.

Tehnicianul Viitorului i-a raspuns lui Arpad Paszkany, cel care a declarat recent ca proiectul lui Hagi nu poate obtine rezultate la nivel inalt.

„Proiectul nostru este de succes, dar pentru a vorbi de Champions Legaue, scuzati-ma, sunt lucruri care ne depasesc pe toti din Romania, inclusiv pe Paskany.

La nivelul si la banii pe care ii avem noi in Romania, e clar ca suntem departe de nivelul Champions League„, a spus Hagi, la TV Digi Sport.