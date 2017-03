Ion Craciunescu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia arbitrajului dupa doua etape de play-off si play-out in Liga I.

„Mi se pare ca nici nu sunt arbitri, ci carpe. Nu poti sa stai sa te injure asa jucatorii. Daca nu te poti controla, trebuie sa suporti consecintele, pentru ca la meciuri se uita si femei si copii.

Am auzit si eu teoria asta ca te faci ca nu auzi pentru ca poti sa consideri ca e o scapare odata la nu stiu cat timp. Dar, sa te injure asa, non stop, si tu sa nu ai nicio reactie… Si nu numai injurii, am vazut si gesturi.

Noi suntem toleranti tot timpul. Eu am propus de pe vremea aceea, ca jucatorii care scandeaza trivialitati cu galeria sa fie sanctionati.

In cazul lui Leo Grozavu, s-au sesizat singure comisiile, in cazul jucatorilor de ce nu se sesizeaza?”, a declarat Ion Craciunescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.