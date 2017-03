Ultima partida a etapei a doua din play-out-ul Ligii I, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0, intre Poli Iasi si Pandurii Targu Jiu.

Antrenorul moldovenilor s-a declarat nemultumit de maniera de arbitraj a lui Alexandru Tudor si de atitudinea adversarilor, insa spune el, nu poate lauda nici formatia sa, marturisind ca nu este multumit de rezultat.

„Pandurii n-a avut nicio ocazie. Noi am controlat jocul, dar n-am reusit cel mai bun joc al nostru. Dar nici nu s-a putut juca mare lucru, jocul a fost fragmentat foarte mult. I-am spus si domnului Tudor. Nu am putut sari la cap, se fluiera fault la orice contact. Mingea era in aer si el striga la jucatori, sa fie atenti…Eu n-am mai intalnit asa ceva! Ma rog, aceasta e maniera lui de arbitraj.

Cei de la Pandurii au stat numai pe jos, cadeau la fiecare contact. Dar nici noi nu putem spune ca am jucat bine si nu sunt multumit de rezultat”, a declarat Eugen Neagoe.

Flavius Stoican, antrenorul formatiei Pandurii Targu Jiu, nu a comentat arbitrajul, ci a marturisit ca daca echipa sa era mai atenta, ar fi putut obtine cele trei puncte din aceasta partida.

„Au fost momente in care puteam marca si puteam castiga. Dar si ei au avut cateva ocazii. Daca eram mai atenti, puteam castiga. Dar e un punct muncit, impotriva unei echipe care va avea un cuvant greu de spus in play-out. Noi ne vom bate pana la ultimul meci”, a declarat Flavius Stoican, potrivit Dolce Sport.