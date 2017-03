Christoph Daum, selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, a vorbit intr-o conferinta de presa, despre situatia echipei, marturisind ca va face in asa fel incat sa isi motiveze jucatorii, dar sa ii si responsabilizeze.

„Cand intrati in cladirea principala, scrie Casa Campionilor. Nu e doar un slogan, suntem convinsi ca avem multi campioni in echipa, ca avem jucatori care au castigat titluri si trofee, care sunt adevarati campioni. Nu vreau sa o avem doar ca vorba, ca slogan, trebuie sa gandim, sa actionam, sa vorbim ca un tot unitar.

Merg mai departe sa vedem ce inseamna. Stiu ca este munca mea, tot timpul vorbim despre antrenor, ca este treaba lui sa motiveze echipa. Le-am spus, daca ma uit la prima repriza din meciul cu Polonia, ajung sa ma intreb cu ce am gresit, nu a fost echipa pe care as fi vrut sa o vad pe teren. Este mult sub nivelul vostru. Voi tine un discurs motivator, dar trebuie sa vina de asemenea o motivare, un feedback din partea echipei. Avem jucatori foarte experimentati, pe care trebuie sa ii responsabilizam.

Potentialul este mult mai mare decat am vazut pana acum. si ma intreb intotdeauna, cum pot sa ii ajut pe acesti jucatori sa-si demonstreze singuri care le e valoarea, care le e potentialul. Vorbesc deschis cu jucatorii, nu este o discutie intr-un singur sens, in care eu sa sar pe mese si sa spun Suntem cei mai buni, iesiti pe teren si castigati! Nu, nu merge asa. Este un proces de stabilizare a acestei puteri mentale din fiecare jucator, sa o scoti la iveala pentru toata echipa”, a declarat Christoph Daum, potrivit Dolce Sport.