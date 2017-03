ASA negociaza cu Adi Falub pentru revenirea pe banca tehnica!

Oficialii celor de la ASA Targu Mures s-au despartit luni, in mod oficial, de Ilie Stan iar azi sunt aproape de a numi noul antrenor.



Cele mai mari sanse de a prelua ”fraiele” gruparii ardelene le are Adrian Falub. Tehnicianul, in varsta de 45 de ani, a ajuns deja la Targu Mures si a purtat deja o prima runda de discutii cu sefii ASA-ului. in mod normal, daca nu vor aparea complicatii, Falub va fi anuntat oficial in orele urmatoare, anunta digisport.ro.

In cazul in care va semna, Falub se va afla la al treilea mandat pe banca tehnica a muresenilor. Pana acum, a mai antrenat la Tg Mures in doua randuri, in 2010 pe FCM Tg. Mures, iar in 2014 pe ASA, pe care a promovat-o in Liga 1. A mai pregatit de-a lungul carierei pe U Cluj, Sportul, CSMS Iasi si UTA.

In 2014 a fost dat afara de la ASA si inlocuit cu Cristi Pustai, pe motiv ca era prea apropiat de jucatori.