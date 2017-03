Alin Tosca, jucatorul formatiei Betis Sevilla, a vorbit in cadrul conferintei de presa, despre meciul de duminica, impotriva Danemarcei, marturisind ca selectionerul Christoph Daum ii uneste pe jucatori si le da incredere. Fotbalistul roman spera ca, alaturi de echipa, sa aduca o bucurie suporterilor si sa se califice la Campionatul Mondial.

„Sunt foarte fericit ca am fost convocat pentru acest meci. Pe mine ma ajuta foarte mult experienta din Spania, pentru ca, dupa parerea mea, este cel mai important campionat din lume. Acolo ma pot dezvolta ca jucator si cred ca acest lucru ma ajuta si la echipa nationala. Speram ca duminica sa castigam si sa uitam ce a fost.

Ar fi ceva extraordinar sa ne calificam la Campionatul Mondial, nu numai pentru mine, ci pentru toata tara ar insemna ceva enorm, ar fi extraordinar. Pentru asta muncim si ne dorim foarte mult sa-i facem fericiti pe suporteri. Am inceput sa ne cunoastem mult mai bine. in plus, domnul Daum ne uneste foarte bine, ne da incredere, ne motiveaza si cred ca datorita acestor lucruri avem incredere in noi”, a declarat Alin Tosca, potrivit Dolce Sport.