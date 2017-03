PSG a disputat duminica, partida impotriva formatiei Lyon, din cadrul etapei cu numarul 30 din Ligue 1. Formatia lui Unai Emery a invins cu scorul de 2-1, iar tehnicianul a declarat ca esecul cu Barcelona a fost doar un accident.

Lyon a deschis scorul inca din minutul 6, prin executia lui Lacazette, dar PSG a reusit sa revina prin Rabiot, care a inscris in minutul 34. Dupa doar sase minute, Draxler a introdus si el mingea in poarta si a stabilit scorul partidei, 2-1 pentru parizieni.

”Daca tinem cont de ultimele 19 meciuri, cele de dupa pauza de iarna, echipa a castigat 16 dintre ele, a facut doua egaluri si a pierdut cu Barcelona. Ne vom aminti de acest meci intreg sezonul, dar am demonstrat ca a fost un accident.

Dupa dificultatile din primele minute, am revenit si am fortat victoria in fata unei echipe care a jucat bine. Era important sa castigam, tinand cont de nivelul impus de Monaco”, a declarat Unai Emery, potrivit Digi Sport.