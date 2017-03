Stefan Barboianu, fotbalistul Concordiei, a suferit o accidentare in meciul cu ASA Targu Mures, pierdut de echipa sa cu scorul de 2-1, si a povestit prin ce momente incredibile a trecut. Acesta a marturisit ca el a cerut sa fie urcat in salvare pentru ca ii era foarte frig, din cauza echipamentului ud pe care il purta.

„Au fost niste dureri groaznice. M-au mai lasat acum. Rotula nu mai era in pozitia ei, era deplasata si genunchiul foarte umflat. Nu-mi mai amintesc foarte bine nimic din acel moment. Asta este fotbalul, din pacate. Am avut ghinion si sper ca la RMN sa fie o veste cat mai buna. Mi-e teama sa nu fie ruptura de ligamnete incrucisate. Am stat mult pe targa, in ploaie. La un moment dat nu mai simteam durerea din cauza frigului si am cerut sa fiu urcat in salvare pentru ca eram ud, aveam echipamentul plin cu noroi si am cerut sa ma bage in salvare pentru ca nu mai puteam de frig.

Am spus ca nu vreau sa ajung la spital, pentru ca imi era foarte frig si voiam sa ma duca in vestiar. Am refuzat sa iau algocalmin pentru ca nu avea cum sa ma ajute un algocalmin, la ce dureri am avut. La spital au fost omeni care s-au purtat frumos cu mine, dar si oameni care m-au ignorat”, a declarat Stefan Barboianu, potrivit Dolce Sport.