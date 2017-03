Simona Halep va juca in turul doi la turneul de la Miami

Jucatoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 3 si locul 5 WTA, va juca direct in turul doi la turneul de categorie Premier Mandatory, impotriva invingatoarei partidei dintre Kristina Kucova (Cehia), pozitia 82 in ierarhia mondiala, si Naomi Osaka (Japonia), locul 49 WTA.

Halep (25 de ani) nu s-a intalnit niciodata cu Kucova (26 de ani), iar pe Osaka (19 ani) a invins-o in singurul meci direct, scor 4-6, 6-2, 6-3, in turul trei la Roland Garros in 2016.

Jucatoarea din Constanta se afla in partea de sus a tabloului, iar in fazele superioare ar putea sa le intalneasca pe Madison Keys (SUA, favorita 8 – in sferturi de finala) si Angelique Kerber (Germania, cap de serie numarul unu – in semifinale).

Jucatoarea Irina-Camelia Begu, favorita 28 si pozitia 28 in clasamentul mondial, este si ea acceptata direct in turul doi si va intalni invingatoarea partidei dintre Lara Arruabarrena (Spania), locul 72 WTA, si Natalia Vihlianteva (Rusia), beneficiara a unui wild-card si pozitia 81 in ierarhia mondiala. in meciurile directe, Begu o conduce pe Arruabarrena, scor 2-1, iar cu Vihlianteva nu s-a mai intalnit.

Sportiva Sorana Cirstea, locul 65 WTA, va juca, in primul tur, cu Monica Puig (Puerto Rico), pozitia 40 in clasamentul mondial. Cirstea a castigat singura intalnire directa, scor 3-6, 6-4, 6-1, in calificarile turneului de la Indian Wells din 2011.

Jucatoarea Monica Niculescu, locul 45 WTA, o va intalni, in runda inaugurala, pe Johanna Larsson (Suedia), pozitia 60 in ierarhia mondiala. Niculescu conduce cu 2-1 la meciuri directe, dar suedeza a castigat ultima partida, scor 6-2, 6-3, in primul tur la Roland Garros in 2013.

In calificarile de la Miami vor evolua Patricia Maria tig, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Marius Copil pe tabloul masculin. tig, locul 95 WTA si cap de serie numarul 16, va juca, in primul tur, impotriva Aleksandrei Krunici (Serbia), pozitia 125 in clasamentul mondial, Bogdan, locul 124 WTA, o va intalni pe Tatjana Maria (Germania), favorita 17 si pozitia 101 in ierarhia mondiala, Cristian, beneficiara a unui wild-card si locul 335 WTA, va juca impotriva Monei Barthel, cap de serie numarul 12 si pozitia 89 in clasamentul mondial, iar Copil, favorit 17 si locul 107 ATP, il va intalni pe americanul Reilly Opelka, pozitia 169 in ierarhia mondiala.

Toti cei patru sportivi romani din califcari vor juca luni.

Sursa: Dolce Sport