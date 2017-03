Paul Aradoaie si Robert Jitaru au adus medalii pentru Romania, la CE de box U22 de la Braila!

Dupa ce l-a invins, duminica, la puncte (decizie în unanimitate) pe albanezul Krenar Zeneli, in sferturile de finala, si si-a asigurata medlia de bronz, Robert Jitaru s-a calificat in finala categoriei 56 kg, luni, dupa ce l-a invins pe slovacul Viliam Tanko, informeaza agerpres.ro. Tot luni, in semifinalele cat. 81 kg, Paul Andrei Aradoaie il va infrunta pe ucraineanul Stepan Grekul.

Aradoaie si-a asigurat medalia de bronz, duminica, dupa ce l-a invins in sferturile de finala ale categoriei 81 kg pe polonezul Mateusz Goinski.

Romania a aliniat zece pugilisti la startul competiției, cate unul la fiecare categorie, dar numai trei au ajuns in sferturile de finala, Robert Jitaru (cat. 56 kg), Daniel Costea (cat. 64 kg) si Paul Andrei Aradoaie (81 kg).