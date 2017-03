Nicolae Badea si Monica Iagar s-au inteles si vor demara lucrarile la stadionul Dinamo! FOTO

Clubul Sportiv Dinamo a emis un comunicat comunicat de presa dupa ce, astazi, seful CS Dinamo, Monica Iagar, si Nicolae Badea s-au intalnit pentru a discuta situatia stadionului Dinamo.



Cele doua parti au ajuns la un acord pentru modernizarea arenei si au detaliat totul in comunicatul de presa de mai jos.

„In urma intalnirii din 20.03.2017, dintre reprezentantii Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti si cei ai Asociatiei Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, se emite urmatorul Comunicat comun de presa, rezultand urmatoarele aspecte de interes:

CS Dinamo si ACS FC Dinamo Bucuresti vor initia si sustine demersurile necesare si legale pentru realizarea prin C.N.I. a Obiectivului de investitii „Complexul Sportiv Dinamo – Stadion Central”. Aspectele si solutiile discutate vor fi prezentate vineri, 24.03.2017, administratorilor judiciari si administratorului special ai ACS FC Dinamo Bucuresti, entitati desemnate in procedura insolventei, care vor intreprinde, in perioada urmatoare, toate demersurile legale pentru indeplinirea conditiilor impuse de Compania Nationala de Investitii, in conformitate cu prevederile art. 4 la Anexa nr.3 „Programul National de constructii de interes public sau social”, din Ordonanta nr. 25/2001, privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii”, se arata in comunicat.

Conform informatiilor gsp, neoficiale, Badea ar fi renuntat la pretentiile asupra stadionului pe perioada constructiei. in schimb, ar urma sa primeasca o cota importanta din administrarea spatiilor comerciale care vor fi facute in jurul arenei.

De asemenea, sefa CS Dinamo a dat de inteles la negocierile de azi ca ia in calcul sa renunte la pista de atletism, la presiunea suporterilor si a jucatorilor clubului de fotbal.