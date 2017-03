Mircea Lucescu, prima victorie din acest an cu Zenit

Mircea Lucescu a obtinut prima victorie din acest an pe banca tehnica a formatiei Zenit Sankt Petersburg, in meciul cu Arsenal Tula, echipa la care Alexandru Bourceanu a fost integralist.

Zenit Sankt Petersburg si Arsenal Tula s-au intalnit duminica, in cadrul etapei cu numarul 20 al primei ligi din Rusia, pe terenul formatiei antrenate tehnicianul roman.

Gazdele au invins cu scorul de 2-0, in doar trei minute. Domenico Criscito a transformat un penalty in minutul 51, iar Danny a introdus si el mingea in poarta in minutul 53.

Mircea Lucescu a trimis in teren urmatorii jucatori: Lunev – Tsallagov, Neto, Ivanovic, Criscito – Giuliano (Mollo 81′), Hernani, Yusupov – Kokorin (Kerzhakov 74′), Dzyuba, Danny (Mak 87′).

Aceasta victorie intrerupe seria de trei esecuri consecutive pentru Zenit , echipa care se afla pe locul 3 in clasament, la egalitate de puncte cu TSKA Moscova.