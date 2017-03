FIFA a anuntat brigada care va arbitra meciul dintre Romania si Danemarca

FIFA a decis cine va arbitra partida dintre Romania si Danemarca, care se va disputa duminica, de la ora 21:45, pe Cluj Arena, in cadrul etapei cu numarul cinci a Grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018.

Martin Arkinson, arbitru englez, va conduce la centru meciul Romaniei contra Danemarcei si va fi ajutat la margine de catre asistentii Stephen Child si Stuart Burt, iar rezerva va fi Anthony Taylor.

„Centralul”, in varsta de 45 de ani”, este arbitru FIFA din anul 2006 si a condus o finala de Europa League in anul 2015 si a arbitrat meciul la Campionatul European din 2016. Acesta a arbitrat si o echipa romaneasca in faza grupelor Ligii Campionolor din sezonul 2010-2011, este vorba despre meciul CFR-ului contra formatiei Bayern Munchen, incheiat cu victoria nemtilor.