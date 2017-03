EXCLUSIV / Sorin Lepadatu si Cosmin Calota vor fi prezenti in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 17:00

Sorin Lepadatu, antrenorul echipei nationale de fotbal nevazatori si vicepresedinte al Comitetului Paralimpic Roman, va fi prezent in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 17:00, in cadrul emisiunii Trafic Sport, alaturi de Cosmin Calota, capitanul echipei nationale de nevazatori. Acestia vor vorbi despre turneul de calificare la Campionatul European de Fotbal pentru Nevazatori, pe care Romania il organizeaza la Bacau, in perioada 1-9 aprilie.