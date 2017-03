Ovidiu Nahoi, jurnalist si membru in comitetul de initiativa al Miscarii CFR, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului din Liga a V-a.

„Faptul ca ieri a venit un numarul mare de spectatori, arata potentialul pe care brandul Rapid il are si in momentul acesta. E un lucru care trebuie sa ne bucure pe toti.

Asociatia noastra, din punct de vedere financiar, este echilibrata acum si cel putin pana la sfarsitul campionatului nu exista probleme. Apar intotdeauna mici probleme care trebuie rezolvate de la o zi la alta.

Am pornit de la zero, fara obligatii, fara datorii catre nimeni si iata ca lucrurile functioneaza. Jucatorii sunt platiti, au facut antrenamente serioase, iata, il avem in poarta pe Manea, jucatorul echipei din divizia B, am adus cativa jucatori in iarna. Sigur ca suporterii sunt atrasi de mirajul Rapidului.”, a declarat Ovidiu Nahoi, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.