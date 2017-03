Mihai Iosif, antrenorul formatiei din Liga a V-a, AFC Rapid, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul disputat impotriva formatiei CS Dinamo, considerand ca s-a simtit rivalitatea de alta data, dar doar din punct de vedere sportiv.

„Dorul de Giulesti a aratat ieri, o prezenta record pentru Liga a V-a. Cred ca au fost vreo 3000 de oameni si asteptam in continuare toti rapidistii cu inima deschisa alaturi de noi.

Ne descurcam bine pentru o echipa de Liga a V-a. Existam din 2001 si e normal sa exista si niste datorii.

In ceea ce priveste promovarea, e un sistem greoi, nu mi se pare foarte ok. Nu poti sa castigi atatea meciuri, sa dai atatea goluri si la sfarsitul campionatului sa intrii in play-off cu un punct avans fata de ultima clasata. Nu este posibil sa ne intalnim cu Miscarea CFR.

Pentru mine, stadionul acela este ceva unic in Romania, acolo ai un sentiment aparte, ti se inmoaie picioarele. Nu sunt vorbe mari, chiar e un stadion aparte, are suflet.

S-a simtit o rivalitate, dar una sportiva si plina de respect. Cei de la Dinamo au avut si ei o echipa de copii ca si noi si a fost un meci echilibrat.”, a declarat Mihai Iosif, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.