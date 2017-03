Marcel Popescu, presedintele formatiei CS U Craiova, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutia echipei din subordine in cadrul meciului cu Dinamo.

„Toata lumea spune ca am fost superiori, nu am castigat, a fost lipsa de eficacitate. Aspiratiile noastre sunt aceleasi care au fost si la inceputul sezonului regulat, adica sa urcam pe podium, si de ce nu, sa ajungem in varful lui.

Andrei Ivan trebuie sa depaseasca povara care apasa pe umerii unui tanar jucator de 20 de ani, banderola, nationala, gloria.

Din cele sase meciuri care urmeaza, avem cinci acasa, daca erau in Craiova discutam altfel. Avem acasa, dar nu suntem acasa. Numarul suporterilor nu face decat sa ne bucure.”, a declarat Marcel Popescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.