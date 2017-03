Ilie Stan a vorbit, in exclusivitate pentru Sport Total FM, despre modul in care a fost nevoit sa-si desfasoare activitatea la ASA Tg.Mures. Tehnicianul a dezvaluit motivul pentru care a ales sa plece de la echipa dupa doar opt partide: un oficial din conducere i-a impus sa foloseasca mai des un tanar fotbalist!



„Am renuntat pentru ca simteam ca nu mai pot sa-mi fac treaba cum trebuie. Fotbalul nu se joaca 11 la 10, ci 11 la 11! Nu accept sa folosesc un jucator care nu isi castiga pe merit locul de titular! Nu conteaza ca parintele lui da bani la echipa … Vorbim de un grup si nu e corect fata de cei care merita.

Mi-a fost foarte greu sa-i capacitez la nivelul la care trebuia. Echipa arata mai bine din toate punctele de vedere si sper ca cel care vine sa obtina rezultatele asteptate.

Asta se intampla cand ti se spune sa bagi un jucator, chiar daca este de viitor, dar care nu dovedeste ca merita sa joace titular. E greu sa scapam de metoda asta din fotbalul romanesc, mai ales cand esti o echipa fara bani.

In Romania vreau sa continui, nu in alta parte, dar sa fiu lasat sa-mi fac treaba cum stiu eu, pentru ca stiu ca pot realiza ceva.„, a declarat tehnicianul, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Din informatiile Sport Total FM, fotbalistul la care facea referire Ilie Stan este mijlocasul Tiberiu Petris, 22 de ani, fiul omului de afaceri Tibi Petris, membru in CA al ASA Targu Mures.

ASA se afla pe ultimul loc din play-out, cu 9 puncte. Sub conducerea lui Ilie Stan, ASA a remizat pe National Arena, scor 1-1 cu Steaua, iar sambata, in etapa a doua a play-out-ului, a invins Concordia, pe teren propriu, scor 2-1. Fostul capitan al Stelei i-a condus pe mureseni in opt partide, inregistrand o victorie, trei egaluri si patru infrangeri.