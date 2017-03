In epilogul rundei a 25-a din Liga 2, la Siria, UTA a fost invinsa de FC Brasov, scor 1-2, rezultat care le-a adus pe cele doua echipe la egalitate de puncte, 45, la 10 lungimi sub liderul Juventus.



„A fost o infrangere neasteptata si o digeram foarte greu in continuare. Asta e fotbalul, ne ofera momente frumoase, dar si mai putin frumoase. Noi ne tinem, in continuare, de principalul nostru obiectiv, promovarea tinerilor. Dar acesti tineri nu au o constanta in joc si de asta mai apar astfel de sincope.

Probabil ca primul loc va fi greu de atins, dar ramane sa ne luptam pentru cel de-al doilea.”, a declarat team-managerul echipei aradane, in cadrul emisunii „Trafic sport”.