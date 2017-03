Liderul Ligii 1, FC Viitorul, cu Gheorghe Hagi pe banca tehnica, a obtinut prima victorie in fata Stelei, in etapa a 2-a din play-off. A fost prima victorie a echipei din ovidiu in fata ros-albastrilor dupa aproape patru ani. Pe 19 mai 2013, Viitorul se impunea cu 5-2, in Ghencea. Cu aceasta victorie, Viitorul a acumulat 30 puncte si s-a distantat in fruntea clasamentului, in timp ce Steaua a ramas pe locul 2, cu 27 puncte.



„Am trecut un hop psihologic dupa aceasta victorie si cred ca am reusit sa batem Steaua exact cand a trebuit! Am luat un avans in frunte, iar punctele castigate in play-off sunt foarte pretioase.

Noi am jucat la victorie, insa eram multumiti si cu un egal, dar cand am vazut ca Tamas a fost eliminat am crezut si mai mult in victorie.

Florinel Coman va ajunge un fotbalist de mare valoare, dar sa fie sanatos si sa-si vada de antrenamente in continuare si sa ramana cu picioarele pe pamant.”, a declarat Anghel, „secundul” lui Gica Hagi, in cadrul emisunii „Fluier final”.