Cosmin Contra a vorbit dupa partida incheiata la egalitate cu formatia CS U Craiova, marturisind ca echipa sa va lupta pana la capat si va incerca sa castige urmatoarele opt meciuri.

„Am pierdut patru puncte importante in lupta pe care o aveam pentru a termina cat mai sus in clasament. Vom lupta pana la capat, vom juca la victorie. Mai avem opt meciuri in care sa castigam. Daca vom incepe sa castigam, vom putea sa tinem pasul cu cei din frunte.”

La inceputul partidei de pe Arena Nationala, jucatorii au iesit pe teren cu un banner pe care era afisat mesajul „Vrem stadion fara pista”, mesaj care era prezent si in tribune. Tehnicianul a tinut sa puncteze faptul ca Dinamo are nevoie de stadion pentru a creste.

Speram ca mesajul sa ajunga acolo unde trebuie. Fac si eu un apel, pentru ca Dinamo are nevoie de acest stadion. Speram ca mesajul sa ajunga cat mai repede la persoanele care decid, astfel incat dupa un an si jumatate sa avem un stadion nou. De cand eram eu jucator nu s-a schimbat nimic, poate cateva scaune, si e pacat, pentru ca stadionul e in centrul orasului. Avand un stadion nou, Dinamo poate creste”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.