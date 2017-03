„Cainii”, multumiti de joc, dar nu si de rezultat: „Sper sa jucam in continuare asa, dar sa marcam”

Dinamo a incheiat la egalitate partida de pe teren propriu, impotriva Craiovei, scor 0-0, iar jucatorii lui Cosmin Contra s-au declarat multumiti de jocul pe care l-au facut, dar nu si de rezultat. Acestia spera ca in meciurile viitoare sa marcheze si sa obtina mai multe puncte.

„Nu ne ajuta deloc. Am avut un meci bun, cu multe ocazii. Sper sa jucam in continuare asa, dar sa marcam. In vestiar am auzit ca s-ar putea sa fi avut penalty, nu am vazut foarte bine faza. Mai sunt opt meciuri si sper sa castigam punctele din play-off in acest moment”, a declarat Antun Palic.

„​Ne doream foarte mult victoria, dar din pacate am luat doar un punct. Imi pare rau ca nu ne-am bucurat fanii, au fost extraordinari. Am fost putin inconstient dupa ce am dat cu capul de pamant si nu mai stiu exact ce s-a intamplat la acea foarfeca a mea, pe finalul meciului”, a declarat Sergiu Hanca, potrivit Dolce Sport.