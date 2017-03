Andrei Ivan, fotbalistul formatiei CS U Craiova, a vorbit dupa egalul obtinut in fata lui Dinamo, marturisind ca este important ca echipa sa nu a fost invinsa si ca sansele pentru castigarea titlului exista.

”Ma simt foarte bine, astazi conteaza ca nu am luat bataie, conteaza ca am luat un punct si cel mai important este ca ne mentinem acolo sus. De ce sa nu credem in titlu? Avem doua meciuri cu Viitorul, nu stim ce se va intampla. Daca vom castiga ambele meciuri, eu zic ca vom fi acolo sus.

Prima oara mi-am facut-o prea lunga, dupa aia era sa calc pe ea, dar ce mai conteaza? Conteaza ca am luat astazi un punct. Eu zic ca o sa ne batem acolo sus.

Asta imi doresc cel mai mult, sa inscriu pentru echipa mea, sa aduc cele 3 puncte la fiecare meci. Din pacate nu stiu ce se intampla cu mine de cateva etape, nu am mai dat niciun gol. Sper sa imi revin dupa nationala”, a declarat Andrei Ivan, potrivit Digi Sport.