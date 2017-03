„Stejarii” au invins Georgia, insa nu au cucerit si trofeul

Nationala Romaniei de rugby a invins reprezentativa similara a Georgiei cu scorul de 8-7, in finala Rugby Europe Championship, disputata duminica, pe teren propriu.

„Stejarii” s-au impus, dupa sapte ani, in fata Georgiei, reusind sa obtina victoria, insa trofeul a fost castigat de catre echipa oaspete, datorita punctului bonus defensiv.

In minutul 52, Vlaicu a reusit sa aduca Romania in avantaj, stabilind si scorul final al acestei partide.

Totusi, romanii au intrat in posestia Cupei Antim Ivireanul, in calitate de invingatori ai acestei partide. Acest trofeu se acorda in meciurile directe dintre Romania si Georgia.