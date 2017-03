Stefan Barboianu, jucatorul formatiei Concordia Chiajna, a suferit o accidentare in meciul de la Targu Mures, pierdut cu scorul de 2-1 de catre echipa ilfoveana.

Fotbalistul a marturisit ca inca spera ca primul verdict acordat de catre medici, si anume ruptura de ligamente, sa nu fie adevarat, urmand ca in zilele urmatoare acesta sa faca un RMN. Barboianu preconizeaza ca va sta pe bara pana in toamna, cand va trebui sa isi caute echipa, in cazul in care Concordia isi va pierde interesul pentru prelungirea contractului sau.

”Ma aflu la Craiova. Am venit azi noapte cu un amic. Maine, cel tarziu marti, voi face un RMN. Pana atunci nu ramane decat sa sper ca nu se adevereste primul verdict, cu ruptura de ligamente. Genunchiul este destul de umflat, ma doare tare, dar sper sa fie doar ligamentul colateral. Asta ar insemna doar doua luni si jumatate de pauza.

Stau numai cu gheata pe picior, nici nu am putut sa ma odihnesc.

In cazul in care, insa, vor fi ligamentele, va fi foarte dificil, pentru ca o operatie plus recuperare va dura minim sase luni de zile.

Eu mai am contract cu Chiajna, pana la vara. Cei din conducere si-au manifestat interesul de a prelungi, insa acum, situatia este diferita, ramane de vazut daca va mai fi sau nu acea oferta. In cazul in care nu vor propune in aceasta situatie prelungirea, va trebui sa imi caut in alta parte si, va dati seama, ca imi va fi foarte dificil ca, in luna septembrie sau octombrie, atunci cand preconizez ca o sa revin, sa imi gasesc echipa.

Inaintea meciului, ma intrebam ce rau a facut Silvica Lung, bunul meu prieten, de a avut acel ghinion. I-am trimis mesaje de incurajare, pentru ca nu a putut sa raspunda la telefon. La nici 24 de ore, am avut si eu de suferit si, acum, a fost randul lui sa-mi dea mesaje de sustinere”, a declarat Barboianu, potrivit Digi Sport.