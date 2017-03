Razvan Marin a fost prezent la meciul dintre Viitorul si Steaua si a marturisit ca a venit special pentru a vedea cum fosta sa echipa o invinge pe Steaua.

”De asta am si venit, ca sa vad cum ii bat pe Steaua. Ma bucur foarte mult ca au reusit sa castige si sper sa iasa campioni. Am vorbit inainte sa plec si am spus ca o sa vreau si eu (n.r. – o medalie), daca ies campioni.”

In legatura cu echipa la care joaca acum, Razvan Marin a marturisit ca este foarte multumit de parcursul sau in Belgia si chiar daca exista diferente mari intre campionatul nostru si cel belgian, tanarul fotbalist sustine ca s-a acomodat si isi doreste sa joace mai mult.

”Ma simt foarte bine acolo. Sunt foarte multumit de ce se intampla si sper sa o tin tot asa si sa joc cat mai mult. Anul acesta suntem in play-off-ul doi. Din pacate e al doilea an la rand pentru Standard cand sunt in play-off-ul doi si asta nu e benefic pentru club. Dar la anul sper sa fie si sa mergem in play-off-ul unu.

E un fotbal diferit, se joaca pe forta, e alt stil, dar m-am acomodat foarte bine si sper sa joc cat mai mult”, a declarat Razvan Marin, potrivit Digi Sport.