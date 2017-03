Steaua a fost invinsa de catre formatia lui Gheorghe Hagi, dupa ce a ramas in zece oameni inca din minutul 17 al partidei. Gabriel Tamas a vazut direct cartonasul rosu, iar Alibec a marturisit ca aceasta eliminare a demoralizat echipa.

„Am avut doua ocazii foarte mari in prima repriza. Ne-a demoralizat un pic si eliminarea lui Tamas. Mergem mai departe si incercam sa castigam cu Dinamo. Nu a fost vina lui Nita la goluri, a fost vina tuturor. Sa vedem daca voi juca impotriva Danemarcei. Probabil ca dupa acest meci Daum va lua mai multi jucatori de la Viitorul. Cred ca vom castiga meciul cu Dinamo”, a spus Denis Alibec.

Florin Nita, portarul Stelei, a incasat trei goluri, insa Laurentiu Reghecampf si Denis Alibec i-au luat apararea, marturisind ca nu a fost vina lui.

„Am facut un meci mai putin bun si am pierdut puncte importante aici. Voiam sa luam macar un punct, insa am primit goluri usor. Nu voiam sa-i iau locul lui Silviu astfel, imi pare rau pentru ce s-a intamplat, dar asta e viata. E o mandrie ca am fost convocat si, totodata, o realizare foarte mare pentru mine”, a declarat Florin Nita, potrivit Dolce Sport.