Napoli a invins-o pe Empoli cu Chiriches integralist

Echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, a castigat sambata, partida din deplasare, disputata impotriva formatiei Empoli, contand pentru etapa cu numarul 29 din Serie A.

Napoletanii au deschis scorul in minutul 19, prin reusita lui Insigne, iar dupa doar 5 minute, Mertens a inscris si el si a majorat diferenta. Prima repriza a fost inchisa la scorul de 3-0, dupa ce marcatorul primului gol a transformat un penalty.

In repriza secunda, gazdele au marcat in minutul 70 prin El Kaddouri, iar in minutul 82, Maccarone a transformat si el un penalty si a inchis meciul la scorul de 2-3.

Astfel, Napoli a urcat pe locul 2 in clasamentul primei ligi italiene, cel putin pana la meciul dintre Roma si Sassuolo.

Empoli – Napoli 2-3

Empoli: Skorupski – Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual – Krunic, El Hadji (min.70 J. Mauri), Croce (min.86 Dimarco) – Pucciarelli (min.67 Maccarone), El Kaddouri, Thiam

Antrenor: Giovanni Martusciello

Napoli: Reina – Hysaj, Albiol, Chiricheş, Ghoulam – Allan, Jorginho (min.62 A. Diawara), Hamsik – Callejon, Mertens (min.83 Milik), Insigne (min.77 Giaccherini).

Antrenor: Maurizio Sarri