Laurentiu Reghecampf, a vorbit dupa infrangerea suferita pe terenul celor de la Viitorul, cu scorul de 3-1, marturisind ca elevii sai au facut greseli foarte mari la golurile incasate, iar tehnicianul i-a luat apararea portarului Florin Nita.

„A fost clar cartonas rosu. La experienta pe care o are Gabi, nu ne asteptam la un asemenea gest de la el. Echipa nu jucase rau deloc pana in acel moment. Trebuie sa fim fair-play, sa-i felicitam pe cei de la Viitorul. Am facut greseli foarte mari la toate golurile. Enache a gresit la golul trei. Am jucat cu Viitorul, echipa cu care ne batem pentru primul loc.

Orice diferenta de goluri conteaza. Asta ma deranjeaza. Cum putem sa spunem ca a fost vina lui Nita? Morar a vrut sa centreze. Noi trebuie sa analizam jocul echipei, atitudinea noastra. Enache nu trebuia sa se puna pe jos la golul doi, sa astepte sa dea mingea afara cei de la Viitorul. Am nevoie de luptatori, e razboi. Trebuie sa fim barbati”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.