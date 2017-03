Jucatorii lui Gheorghe Hagi au invins-o pe Steaua cu scorul de 3-1, in a doua etapa a play-off-ului Ligii I, dupa ce Tamas a fost trimis la vestiare.

Vlad Morar, marcatorul celui de-al doilea gol a marturisit ca a inscris fara sa vrea, dar s-a declarat fericit in urma celor trei puncte obtinute contra Stelei.

„Eliminarea lui Tamas ne-a facut meciul mai usor. Am incercat sa imi ajut echipa sa castige si ma bucur ca am marcat. Recunosc, am vrut sa dau centrare, dar ma bucur ca a fost gol. S-a vazut ca am vrut sa centrez, e foarte greu sa dai gol de acolo. N-am castigat de mult cu Steaua si ma bucur ca am castigat in seara asta. Am luat 3 puncte in seara asta, dar greul de abia acum incepe. Am batut echipa de pe primul loc si asta ne face increzatori. Sper sa avem cateva zile libere si sa ne bucuram de ele”, a declarat Vlad Morar.

Roberto Casap a marcat golul de 3-0 pentru Viitorul si a declarat ca echipa sa a dominat si cu Tamas in teren, marturisind ca au pregatit acest meci pe tot parcursul saptamanii.

„A fost un plus eliminarea lui Tamas, dar am dominat si cu el in teren. Noi ne propunem sa marcam la fiecare meci, acesta este conceptul nostru, sa marcam si sa facem spectacol. Ne-a incurajat si ne-a spus sa ajutam echipa. Eu am facut acel 1-2 cu Benzar si am sutat direct, am vrut sa marchez. Ne-am pregatit toata saptamna pentru acest meci si inceracm sa ne pregatim cat mai bine. Suntem euforici ca am invins”, a declarat Roberto Casap , potrivit Dolce Sport.