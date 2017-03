Gheorghe Hagi a reusit sa o invinga pe Steaua cu scorul de 3-1, in a doua etapa a play-off-ului Ligii I si a marturisit ca echipa sa a demonstrat ca arata ca o campioana si ca va pune probleme tuturor echipelor cu care va juca.

”Echipa a aratat ca poate lupta si cu Dinamo si cu Steaua. Am aratat ca putem castiga campionatul. Vali Argaseala mi-a zis acum doi ani ca in doi ani ii voi nimici pe toti. Eram prea nervos ca sa cred. El a simtit-o.

Tuturor echipelor o sa le fie greu cu noi. Am capatat experienta. Avem o aparare solida acum, Nedelcu e foarte bun la mijloc, iar in atac avem un talent. Noi formam jucatori, in spatele lui Coman sunt altii care stau la coada. Obiectivul nostru e sa formam jucatori. Poate fi inlocuit.

O echipa mare joaca si acasa bine si in deplasare. Eu sunt foarte increzator. Cand vom juca bine, vom castiga. Sa fie puternic Gigi, dar am crescut si noi. Nu mai suntem copiii dinainte. Are un antrenor bun pe banca Viitorul. Mergem in continuare cu proiectul”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.