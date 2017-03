Haralambie Dumitras, vicepresedintele Federatiei Romane de Rugby, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria „Stejarilor” in fata Georgiei, marturisind ca romanii si-au dorit mai mult victoria si acest lucru s-a vazut in jocul lor.

„Era si momentul sa ne mobilizam si sa obtinem o victorie neasteptata. A fost un meci dificil, dar baietii nostri si-au dorit din suflet. Inseamna mult pentru rugby-ul romanesc.

Cred ca echipa Romaniei a fost mai disciplinata si cred ca apararea a fost punctul forte care ne-a ajutat. Si daruirea jucatorilor a facut diferenta, ne-am dorit mai mult decat georgienii sa castigam.

Este bine ca ne-am provocat sansa si confirmam ca ne meritam locul. Daca vom invinge in Spania, suntem deja calificati.”, a declarat Hari Dumitras, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.