Cristian Bivolaru, directorul sportiv al formatiei FC Viitorul, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria constantenilor in fata Stelei in cadrul celei de-a doua etape din cadrul play-off-ului.

„Lucrurile nu sunt intamplatoare, asa cum nici cu echipa U19 nu a fost intamplator.

Eu cred ca dintotdeauna a fost o problema de valoare, daca luam individual jucatorii care fac parte din cele doua loturi, e clar ca balanta atarna in favoarea Stelei. In ultimii doi ani, jucatorii nostri foarte tineri au crescut si au crescut in regim de participare.

Am avut ocazii si nu am reusit sa le fructificam, am luat goluri stupide, au existat greseli de arbitraj si n-am reusit sa luam nici macar un punct in fata Stelei pana acum. Eu cred ca prin jocul de aseara am demonstrat ca echipa si-a dorit sa castige si a avut toate mijloacele sa o faca.

Roadele muncii lui Hagi se vad in ceea ce se intampla la echipa.”, a declarat Cristian Bivolaru, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.