Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria Romaniei in fata Georgiei, cu scorul de 8-7, in finala Rugby Europe Championship.

„Din 2010 asteptam o victorie impotriva Georgiei. A fost un meci extraordinar. Am aratat ca o echipa. A fost un meci castigat cu inima si cu echipa.

Mi-e foarte greu sa explic ce traiesc eu in tribuna cand vad echipa si jucatorii uneori la pamant. Este o victorie de moral, una de care aveam nevoie. Iata, meritam sa fim printre cei mai buni. Noi si Georgia meritam sa avem meciuri cu echipele mai puternice, iar acest lucru se va intampla.

Sper ca la sfarsitul verii sa incepem constructia noii arene de la Arcul de Triumf.

Urmeaza primul meci important, impotriva Portugaliei, dupa care jucam contra Spaniei. Daca castigam primul meci, suntem aproape calificati. Confruntarea cu cei mai puternici te face si pe tine sa fii mai puternic.”, a declarat Alin Petrache, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.