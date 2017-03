Etapa nefavorabila echipelor de pe podiumul Euroligii, invinse pe linie!

Runda cu numarul 26 a Euroligii masculine de baschet s-a incheiat cu infrangeri ale primelor trei clasate. Daca Real Madrid si TSKA Moscova au intalnit in deplasare adversari apreciati ca valorosi, Olympiacos Pireu a pierdut pe teren propriu disputa cu ocupanta locului 13. Podiumul avea sa ramana neschimbat.

Realul a pierdut la sase puncte, 82-88 (41-43) confruntarea cu Panathinaikos Atena, echipa extrem de motivata, care-si doreste o clasare mai sus decat actuala pozitie 6 pentru a-si usura misiunea in sferturi. TSKA a cedat la jumatate de cos, 78-79 (33-34) partida cu Baskonia Vitoria Gutierez, aflata pe un meritoriul loc 5. Olympiacos si-a dezamagit numerosii suporteri, cedand cu 71-80 duelul cu Galatasaray, pe care o conducea la pauza cu 48-35. Trei teamuri au reusit sa se impuna in fiefurile adversarelor: Fenerbahce Istanbul, la Brose Baskets Bamberg, 83-78 (42-38), Steaua Rosie Belgrad, la ultima clasata, Emporio Armani Milano, 78-71 (43-31) si Zalgiris Kaunas, la o alta codasa, Unics Kazan, 82-80 (42-43).Darussafaka Dogus Istanbul continua sa spere la accederea in faza urmatoare, dupa 67-56 (43-22) cu FC Barcelona.

Urmeaza o etapa cu un duel de zile mari, Steaua Rosie Belgrad-Olympiacos Pireu si cu un altul, Real Madrid-FC Barcelona intre doua echipe aflate la poluri opuse in clasament.