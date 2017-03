Echipa lui Tosca a castigat meciul etapei din La Liga dupa o repriza

Betis Sevilla a disputat sambata, partida impotriva formatiei Osasuna, contand pentru etapa cu numarul 28 in La Liga.

Cu Alin Tosca integralist, Betis a invins echipa de pe ultima pozitie, cu scorul de 2-0 si a urcat pe locul 13 in clasamentul primei ligi spaniole.

Scorul a fost deschis inca din minutul 4, dupa ce Mandi i-a pasat decisiv lui Navarro, care a introdus mingea in poarta. In minutul 28, a fost si randul marcatorului sa pasese decisiv pentru Castro, care a inscris si a stabilit scorul partidei.

Astfel, Betis a adunat 31 de puncte, in timp ce Osasuna stationeaza pe ultimul loc in clasament, cu doar 11 puncte, la 15 puncte de locul care i-ar asigura mentinerea in La Liga.