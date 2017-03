Cristina Neagu a primit doua trofee, iar Romania a invins Spania

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Spaniei, cu scorul de 21-20, in cea de-a doua partida amicala disputata la Sala Dinamo. Cristina Neagu a fost premiata de COSR si FRH.

Aruncarea de incepere a partidei i-a apartinut multiplului campion la gimnastica, Marian Dragulescu, iar inainte a avut loc ceremonia de premiere a Cristinei Neagu. Capitanul nationalei a primit un trofeu de la presedintele COSR, Mihai Covaliu, pentru promovarea sportului romanesc la nivel mondial, iar un al doilea trofeu de la seful FRH, Alexandru Dedu, pentru titlul de cea mai buna handbalista a anului 2016 in Romania.

”Sunt foarte fericita si mandra si fericita de ce am realizat, ma rog la Dumnezeu sa ma tina sanatoasa ca sa ma pot bucura de handbal. Urmatorul obiectiv este calificarea in Final Four al Ligii Campionilor, cu Buducnost, si cum am mai spus, cel mai mult imi doresc o medalie de aur cu echipa nationala. Pentru mine insa cel mai mare trofeu este felul in care am reusit sa ma ridic dupa acei trei ani in care nu am jucat deloc”, a declarat Neagu dupa primirea trofeelor.

Marcatoarele tricolore au fost Chiper 6 goluri, Pintea 3, Popa 3, Turon 3, Chiricuta 3, Pricopi 2, Perianu 1 gol.

Cele doua confruntari amicale cu Spania au fost primele din 2017 pentru nationala Romaniei, dupa participarea la Campionatul European din 2016, unde a ocupat locul 5.

Prima actiune oficiala a Romaniei in 2017 este dubla cu Austria, din luna iunie, pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din acest an.

