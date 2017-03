Concordia Chiajna a pierdut cu scorul de 2-1, in deplasare la ASA Targu Mures, dupa ce a ramas in zece oameni, odata cu eliminarea portarului Cristi Balgradean.

Scorul a fost deschis in minutul 10, dupa ce Muresan a transformat un penalty, reusita cu care si-a dus echipa in avantaj la vestiare.

Dupa pauza, Cristi Balgradean, portarul formatiei ilfovene, a fost eliminat si in locul sau a trecut mijlocasul Albu, pentru ca Dan Alexa efectuase deja toate schimbarile.

Cu noua jucatori de camp, Concordia a reusit sa inscrie in minutul 85, prin Novacek, care a restabilit egalitatea, dar Ciolacu a introdus si el mingea in poarta, dupa doar doua minute, si a inchis jocul la scorul de 2-1 pentru ASA Targu Mures.

Portarul Concordiei a marturisit dupa meci, ca nu stie daca el a comis faultul pentru care a fost eliminat si ca pe terenul pe care au jucat nu ar trebui sa se joace nici macare meciuri de Liga a III-a.

„In prima repriza am jucat execrabil. in partea secunda am jucat ceva mai bine. Au fost doua penalty-uri, primul discutabil, cel de-al doilea trebuia dat. Din ce am inteles de la medicul echipei, Barboianu are ligamentele rupte in urma acelei faze.

Nici nu stiu daca eu l-am lovit. Si noi am avut un penalty, dar nu ni s-a acordat. Acest stadion nu merita sa gazduiasca meciuri in prima liga, nici macar in cea de-a treia liga”, a declarat Cristi Balgradean, potrivit Dolce Sport.