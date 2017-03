Baschetbalistii clujeni castiga din nou la Bucuresti in fata stelistilor!

Lidera Ligii Nationale de baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj-Napoca, s-a impus a doua oara in acest sezon pe terenul principalei urmaritoare, Steaua CSM Eximbank. Rezultat, in urma caruia, s-a desprins la sase puncte la jumatatea fazei a doua din campionat. CSM CSU Oradea a trecut de ocupanta locului al treilea, CSU Sibiu, apropiindu-se la o lungime in clasament. Duelul ocupantelor pozitiilor 5-6 a revenit echipei SCM Timisoara, invingatoare la 21 de puncte in fata pitestenilor de la BCM Universitatea.

Clujenii au condus tot meciul, avand, la un moment dat, 18 puncte avans. S-au impus pana la urma cu 80-75 (41-39), pe fondul prestatiilor lui Moldoveanu, 24 si Dykes, 20, de la invinsi remarcandu-se Runkauskas, 28. Bihorenii au castigat un nou derby al Ardealului, 84-72 (39-34) cu sibienii, marindu-si sansele de a prinde podiumul. In fine, timisorenii n-au avut probleme cu argesenii, pe care i-au intrecut cu 88-67 (45-28), meci in care Jeremic a inscris 33 de puncte.

Returul grupei 1-6 programeaza, printre altele, partida dintre reprezentatele oraselor Cluj-Napoca si Oradea, ce va putea fi urmarita miercuri seara pe Digi Sport.