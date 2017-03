Inaintea meciului direct dintre Viitorul si FC Steaua, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1, suporterii care au ales sa sustinta proiectul Armatei i-au pregatit un mesaj special lui Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului si fost mare jucator al ros-albastrilor.



Pe site-ul steaualibera.ro, una dintre cele mai puternice voci ce militeaza pentru delimitarea fata de echipa lui Gigi Becali, a aparut astazi un mesaj pentru Gheorghe Hagi, antrenorul lui FC Viitorul.

„Mi-aduc aminte cu cata bucurie juca Gica Hagi fotbal pentru Steaua. A jucat cu aceeasi bucurie si la Nationala, dar si la celelalte echipe pe la care a mai trecut. Mi-aduc aminte ca era o placere sa il vezi pe Hagi jucand.(…)

Hagi a ales sa mearga antrenor la echipa lui Becali, sa se lase umilit de acesta si, mai tarziu, sa il ajute pentru a iesi din puscarie. Asta a fost o mare greseala a celui caruia fotbalul romanesc ii spune „Rege”. Nu trebuia sa isi asocieze imaginea cu cea a unui puscarias condamnat pentru ca a furat de la stat.

si macar daca s-ar fi oprit acolo. insa fostul nostru numar 10 a lasat ca aceasta asociere sa continue si la fotbal, acolo unde Viitorul, echipa sa, a ajuns sa fie vazuta azi drept un satelit de-al echipei FC Sporting Becali.

E trist, pentru ca nimeni nu poate nega faptul ca Hagi chiar iubeste fotbalul si chiar vrea sa faca o afacere serioasa cu echipa Dobrogeana. Pe langa faptul ca a construit-o de la 0, Gica a dus acolo tot ceea ce a invatat de-a lungul intregii sale cariere de jucator. A luat de la Steaua, de la Ienei, a luat de la Iordanescu, a luat de la Barcelona, de la Real Madrid, de la Cruyff, de la Fatih Terim, de la toti cei care i-au influentat intr-un fel sau altul cariera.

A luat si a dus pe malul Marii Negre, acolo unde a construit o echipa tanara, care acum are sanse importante sa castige Liga 1. Dupa toata munca asta, Gica, nu e pacat sa te pui din nou in genunchi in fata unui puscarias?

Poate c-ai uitat, Gica, dar ai jucat la echipe unde mentalitatea de invingator este regula numarul 1. La Steaua, la Real, la Barcelona, nu cred ca ai invatat la vreuna din aceste echipe sa faci compromisuri. Doar sa castigi.

si asta trebuie sa faci si acum, cu Viitorul. Adu-ti aminte ca ai fost stelist, ca ai facut performante inimaginabile cu Steaua si fa la fel si acum, cu echipa ta. Nu mai sta in genunchi in fata nimanui.

Nu stiu daca ii datorezi sau nu ceva lui Becali. Orice ar fi, insa, nu merita sa iti distrugi numele pentru asta.”

Vezi AICI mesajul integral de pe site-ul suporterilor stelisti.

Steaua o conduce pe Viitorul cu 12-1 in raportul meciurilor directe.