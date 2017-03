Directorul sportiv al clubului Astra Giurgiu, Costel Lazar, a declarat pentru News.ro, ca portarul Silviu Lung Jr., care a ajuns la spital in timpul meciului din deplasare cu CFR Cluj, dupa ce a primit o lovitura in figura, mai are tulburari, astfel ca va ramane in spital sub supraveghere medicala timp de 48 de ore.



„Lung este inca in spital. Si-a revenit si nu prea, mai are tulburari. A suferit o comotie cu pierderea memoriei si avand inca aceste tulburari profesorul de la spitalul din Cluj a decis sa mai ramana sub supraveghere medicala inca 48 de ore si sa fie supus unor investigatii amanuntite„, a spus Lazar.

Portarul echipei Astra Giurgiu, Silviu Lung Jr, a fost scos cu ambulanta de pe teren, vineri, dupa o accidentare suferita la meciul din deplasare cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Lung a fost lovit cu mingea in fata de Omrani, in minutul 19. Portarul s-a prabusit si a primit initial ingrijiri din partea medicului echipei Astra. Deoarece era vizibil ametit, dupa aproximativ doua minute a intrat ambulanta pe teren si fotbalistul a fost urcat pe targa si in ambulanta, fiind scos cu aceasta de pe teren si dus la spital.

In momentul accidentarii lui Silviu Lung Jr., scorul era 1-1. Partida s-a incheiat 3-2 pentru CFR Cluj.